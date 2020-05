Nieuwe start voor grootste markt van het land bij Abattoir: “Sfeer van vanouds zal nog even op zich laten wachten” JCV

27 mei 2020

16u21 1 Brussel De overdekte markt aan de slachthuizen van Anderlecht mag vanaf donderdag de deuren weer openen, met de nodige veiligheidsmatregelen. Een heropening die niets te vroeg komt voor de organisatoren bij Abattoir. “Maar het wordt wel wachten voor de sfeer echt zoals voorheen zal zijn”, zegt Paul Thielemans van Abattoir.

Aan de overdekte markt werden woensdag al de laatste voorbereidingen getroffen voor de terugkeer donderdag. De markt van Abattoir is immers al sinds de start van lockdown opgedoekt. De Foodmet naast de markt, met voedsel- en viswinkels, kon met horten en stoten openblijven, maar toch heeft de coronacrisis wonden geslagen. “We zitten aan 30 procent van onze normale omzet”, zegt Paul Thielemans van Abattoir. “Daarom is het belangrijk dat de markt opnieuw open gaat, zowel voor ons als voor onze handelaars. Normaal staan hier in een weekend tot 400 kramen, maar we moeten ons nu beperken tot 50 handelaars. Met tot 100.000 bezoekers op zaterdag en zondag is dit de grootste markt van het land, maar die stormloop verwachten we nu zeker niet.”

We zitten aan 30 procent van onze normale omzet. Daarom is het belangrijk dat de markt opnieuw open gaat, zowel voor ons als voor onze handelaars. Normaal staan hier in een weekend tot 400 kramen, maar we moeten ons nu beperken tot 50 handelaars Paul Thielemans van Abattoir

Abattoir zal na haar eerste weekend nog een extra terrein aanspreken in de buurt om een tweede markt op te zetten. “Zo kunnen we extra kramen plaatsen en de het aanbod verbreden”, zegt Thielemans. De aanloop naar de herstart werd immers ontsierd door een conflict. De vereniging van groenten- en fruitdealers van het slachthuis dreigde zijn kat te sturen, naar de markt omdat er te weinig van hun kramen geselecteerd waren. “Dat scenario konden we best missen, maar na overleg zijn de handelaars bijgedraaid”, zegt Thielemans. “Met onze tweede markt kunnen we de nood alvast verlichten en meer marktkramers een plaats bieden.”

Wachten op apero

Wie naar de markt wil gaan, krijgt wel te maken met de nu reeds bekende veiligheidsmaatregelen. Belangrijk voor Abattoir is wel dat wie geen mondmasker draagt, er niet inkomt. “Wie geen mondmasker heeft, kan er een kopen aan de ingang”, zegt Thielemans. “Zowel voor de Foodmet als voor de markt zijn er een aparte ingang en uitgang. Daarvoor hebben we ongeveer 500 meter aan nieuwe hekken gekocht om alles te organiseren.”

Naast de markt zijn de terreinen van Abattoir zeer populair als plek om af te spreken met vrienden voor een apero. “Dat zal nog even op zich laten wachten”, zegt Thielemans. “Voor de horeca is het wachten op een beslissing van de federale regering. Al voorzien we dat we daarvoor wel aan de slag kunnen met terrassen. De feestjes van Boeremet vallen onder de grote evenementen dus dat kan nog lang aanslepen. Ik hoop dat we de sfeer van vroeger kunnen terugbrengen, maar dat zal denk ik nog wel even duren.”