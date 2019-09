Nieuwe spoedafdeling en operatiekwartier voor kinderziekenhuis Fabiola: “Kinderen én hun ouders beter begeleiden” JCV

19 september 2019

16u45 0 Brussel Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola mocht donderdag het lintje doorknippen van het Professor Vis-gebouw. Dat bevat een gloednieuw operatiekwartier en een spoeddienst. Het ziekenhuis moet zo zijn kleine patiënten veel beter kunnen helpen. En ook voor de ouders wordt er plaats voorzien.

Een aquarium, veel kleur en zelfs elektrische speelgoedautootjes om kinderen naar de operatiezaal te brengen. De vernieuwde vleugel van het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola probeert het zijn kleine patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Het nieuwe Professor Henri Vis-gebouw, genoemd naar de dokter die mee aan de wieg van het kinderziekenhuis stond, is 11.500 vierkante meter groot. Dat betekent meteen een derde meer plaats dan in de oude gebouwen.

Plaats die broodnodig is. “Voor kleine operaties zaten we met een wachttijd van soms vier maanden”, zegt Georges Casimir, medisch directeur-generaal van het kinderziekenhuis. “We gaan van 8 naar 17 bedden. Niet alleen geeft ons dat de capaciteit om meer operaties uit te voeren, we kunnen onze patiëntjes ook veel meer comfort bieden.”

Robot

Het nieuwe operatiekwartier krijgt ook een state-of-the-art robot die kan helpen om operaties uit te voeren, een primeur voor een Belgisch kinderziekenhuis. “Die kan zeer precieze ingrepen uitvoeren”, zegt Casimir. “Bijvoorbeeld om kleine knopen in hechtingen te leggen. Zo’n robot kan dingen doen waarvoor mensenhanden te groot zijn. Erg belangrijk als je werkt met baby’s en kleine kinderen. Niet alle voor de precisie, maar daardoor is er minder invasie in het lichaam en ook minder pijn.”

We hebben meer boxen en we zullen veel beter kunnen wisselen tussen de patiënten en beter de dringende gevallen kunnen aanwijzen Georges Casimir, medisch directeur-generaal Fabiola-ziekenhuis

De spoeddienst voor kinderen werd onder handen genomen en moet nu 50.000 gevallen per jaar aankunnen, plus nog eens vijf keer zo veel consultaties. “We hebben meer boxen en we zullen veel beter kunnen wisselen tussen de patiënten en beter de dringende gevallen kunnen aanwijzen”, zegt Casimir. “Zo zullen patiënten en hun ouders veel beter weten hoe lang ze nog moeten wachten. Bovendien is er een speciale ingang en ruimte voor zeer dringende gevallen, met speciaal reanimatiemateriaal.”

Extra Ruimte voor ouders

Binnen een jaar moet er trouwens nog een verdieping van het gebouw openen. Daar krijgt onder meer de kinderpsychiatrie een nieuw onderkomen. Nu al heeft de administratie zijn intrek genomen in het gebouw. “Zij zaten in prefab-gebouwen dus voor hen is dit een hele vooruitgang”, zegt Casimir. “Bovendien kunnen we nu ruimte vrijmaken in de rest van het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor de behandeling van chronische ziektes.”

De nieuwe vleugel valt zoals de rest van de campus onder de IRIS-koepel, waarin de Brusselse openbare ziekenhuizen zitten. Er is ook meer ruimte voorzien voor de familie en de ouders van de kinderen. “Deze nieuwe vleugel zal ervoor zorgen dat we beter kunnen inspelen op de noden van zieke kinderen en hun gezinnen, want de aanwezigheid van ouders of familie is voor deze groep van ontzettend groot belang in heel het behandelingsproces”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS).