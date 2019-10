Nieuwe speelplaats voor zeven Brusselse scholen JCV

28 oktober 2019

15u02 0 Brussel Zeven Nederlandstalige basisscholen in Brussel krijgen een nieuwe speelplaats. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) maakt daarvoor 657.000 euro vrij.

De zeven scholen zijn de basisschool Lutgardis in Etterbeek, het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht, de Cardijnschool in Anderlecht, basisschool de Muziekladder in Schaarbeek, basisschool De Bron in Sint-Gillis, basisschool Lutgardis in Elsene en de basisschool Mariaschool in Schaarbeek.

Elke school zal een eigen plan uitwerken voor haar speelplaats. Daarin wordt veel plaats voorzien voor groen en sport en spel. “We investeren in goed ingerichte speelplaatsen omdat die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren”, zegt bevoegd minister Sven Gatz (Open VLD). “Daarnaast mikken we met het project BuitenSpel op ouder- en buurtbetrokkenheid. Door de speelplaatsen ook beter toegankelijk te houden buiten de schooluren, worden scholen en speelplaatsen de ontmoetingsruimten bij uitstek in de verschillende wijken en buurten.”