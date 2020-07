Nieuwe soort bij waargenomen in ons land ADN

07 juli 2020

16u21

Bron: Belga 2 Brussel Een nieuwe soort van wolbij is vrijdag op een braakliggend terrein in de omgeving van het Josaphatpark in Schaarbeek waargenomen, zo heeft de Franstalige organisatie Natagora dinsdag gemeld. Het is de eerste keer dat de Anthidium septemspinosum, een bij uit de familie Megachilidae, in België wordt ontdekt.

De bijensoort komt in Midden-Europa voor, van Spanje over Frankrijk en het zuiden van Duitsland tot Rusland. Ze werd vorige zomer in Nederland gezien en lijkt zich naar het noorden te verplaatsen, waarschijnlijk door de opwarming van het klimaat, aldus de natuurbeschermingsorganisatie.

De zwartpootwolbij die vrijdag opgemerkt werd, maakte haar nest in la Friche Josaphat, vroeger een rangeerstation. In de natuur van la Friche komen al 102 bijensoorten voor, waarvan er 24 zeldzaam zijn. Deze laatste grote zone van wilde natuur in het Brusselse gewest herbergt meer dan duizend soorten fauna en flora, benadrukt Natagora.

