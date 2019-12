Nieuwe ramen voor Cité Moderne JCV

17 december 2019

15u38 2 Brussel De Brusselse Regering maakt meer dan 770.000 euro vrij om 200 ramen in de iconische sociale woonwijk Cité Moderne te restaureren. Dat laat Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) weten.

De regering geeft het geld om 200 buitenschrijnwerken verspreid over 71 adressen te renoveren van de bekende tuinwijk in Sint-Agatha-Berchem. Dit is 80 procent van het budget dat nodig is voor de renovatie. De gewestelijke huurderscoöperatieve, Comensia, die de sociale woningen beheert, neemt de rest voor haar rekening.

De renovatiewerken hebben als doel de ramen te restaureren en de huurders van de woningen in comfortabele omstandigheden te laten wonen. Niet elk raam zal dezelfde ingreep ondergaan. Zo zullen bepaalde ramen opnieuw moeten worden samengesteld om het oorspronkelijke ontwerp te respecteren.

De Cité Moderne werd tussen 1922 en 1925 gebouwd door een coöperatieve vennootschap voor sociale woningbouw. Ze is ontworpen door de Belgische architect Victor Bourgeois. Hij was de avant-gardistische voortrekker in België van het modernisme. Het was de bedoeling om rond de stadskern een gordel van tuinwijken te bouwen. ‘La Cité moderne’ kreeg in 1925 de hoofdprijs van de Exposition des Arts Décoratifs in Parijs en maakte zo haar bedenker wereldberoemd. Ze wordt vaak vermeld in kunstboeken over architectuur.