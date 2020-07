Nieuwe ondergrond voor basketballers op de Nieuwe Graanmarkt: “Sociale verschillen vallen hier weg” JMBB

23 juli 2020

18u40 0 Brussel Op de Nieuwe Graanmarkt aan de Antoine Dansaerstraat steekt het basketbalplein sinds vandaag in een nieuw, kleurrijk jasje. De fresco is een samenwerking van de stad, Bball in the Sky, en kunstenaar Dema One.

Mehdi Khammal (26) assissteerde Dema bij de fresco. “Dema doet aan kalligraffiti, een mengvorm van kalligrafie en graffiti. Hij is samen met het collectief CNN al dertig jaar bezig in Brussel.” In de letters zitten verwijzingen naar de wijk rond het basketbalplein vervat. “We doen een shout-out naar cinq blocs, de sociale appartementen die iets verderop in de Grootsermentstraat liggen.” Mehdi zat zelf op Mabo, vlakbij het basketbalplein. “Ik ben ruim tien jaar geleden al beginnen te basketten dus het was een eer voor mij om te mogen meewerken aan dit project.” Op het basketbalplein scholen zowel jongeren uit de sociale woonwijk als mensen uit de Dansaertbuurt samen. “Het zijn verschillende sociale groepen, maar op het plein vallen die sociale verschillen weg en primeren het spelletje en het gemeenschapsgevoel.”