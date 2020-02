Nieuwe Nederlandstalige crèche op komst in Elsene JCV

21 februari 2020

16u04 0 Brussel De gemeente Elsene heeft een pand gekocht in de Gewijde-Boomstraat om er een nieuwe Nederlandstalige crèche in onder te brengen. Die zal plaats bieden aan 35 kindjes.

In de zomer sloten twee Nederlandstalige kinderdagverblijven van het Brussels Go!-onderwijs in Elsene de deuren. Om die daling in capaciteit op te vangen zocht de gemeente Elsene een oplossing. Nu is er dus de aankoop van een gebouw in de Gewijde-Boomstraat met plek voor 35 kindjes.

“Elk kind verdient een plaats. Wij zijn daarom ontzettend trots dat we zo snel voor een oplossing hebben kunnen zorgen voor de Nederlandstalige ouders in Elsene”, zeggen schepen van Nederlandstalig Onderwijs in Elsene, Els Gossé (Groen), en haar collega-schepen voor de Allerkleinsten, Anaïs Camus (Ecolo). Zij namen het initiatief voor de aankoop op zich. De uitbating van het kinderdagverblijf komt in handen van een ervaren uitbater met erkenning van Kind en Gezin.

