Nieuwe muurschildering eert de fiets, Eddy Merckx, maar vooral... Yvonne Reynders SZM

03 juli 2019

13u27 0 Brussel De stad Brussel eert de fiets met een nieuwe muurschildering op het street art parcours van kunstenares ‘Lesay’. Op de zijgevel van de Franstalige school, Arts et Métiers, in Brussel kan je de kleurrijke muurschildering bewonderen. Het is niet enkel een ode aan de fiets of aan Eddy Merckx, maar ook aan vrouwelijke wielrenster, Yvonne Reynders.

De muurschildering op het gebouw van de school Arts et Métiers kwam op vraag van de stad Brussel naar vrouwelijke kunstenares Amandine Levy of met haar artiestennaam ‘Lesay’. “Ik hecht als schepen van cultuur heel veel aandacht aan vrouwelijke artiesten en wat een beter moment om eens de vrouwen in het wielrennen aandacht te geven,” zegt Delphine Houba. Niet enkel de fiets als alternatief transportmiddel wordt geëerd en Eddy Merckx, maar ook vooral de Brusselse wielerkampioene Yvonne Reynders staat op de voorgrond. “We wilden een evenwichtig balans tussen de vrouwen en mannen en Yvonne is de beste vrouwelijke wielrenster,” zegt Lesay.

“Nooit zoveel fotografen gezien als hier”

Yvonne Reynders uit Schaarbeek heeft vier keer het wereldkampioenschap wielrennen bij de vrouwen gewonnen en is de vrouwelijke tegenhanger van Eddy Merckx, maar zoveel naambekendheid kreeg ze niet. “Het is echt een grote eer om dit nog te kunnen meemaken,” zegt de wielrenster in tranen. “ik heb nog nooit zoveel fotografen gezien. Dit is meer dan een wereldkampioenschap, echt ongelooflijk.”