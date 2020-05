Nieuwe korpschef voor politiezone West JCV

27 mei 2020

14u33 0 Brussel De politieraad van de lokale politiezone Brussel West heeft dinsdagavond hoofdcommissaris Luc Ysebaert aangeduid als nieuwe korpschef. De 58-jarige Ysebaert heeft 35 jaar ervaring als politieman en is perfect tweetalig. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem moet de benoeming wel nog bekrachtigen. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door Caroline Vervaet, woordvoerster van de politiezone.

Hoofdcommissaris Lyc Ysebaert was lang aan de slag bij de lokale politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, waar hij het tot operationeel directeur schopte en onder meer verantwoordelijk was voor de veiligheid tijdens het EK voetbal in 2002, verschillende Europese tops en het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama aan Brussel.

Toenmalig Burgemeester Yvan Mayeur plaatste hem over naar het commissariaat in Laken maar in 2016, werd hij benoemd tot administratief coördinerend directeur van de federale politie, voor de zone Brussel Hoofdstad-Elsene. In die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de grote evenementen, crisissituaties en rampen in Brussel.

Ysebaert maakt nu dus de overstap naar de zone West, die de gemeentes Jette, Ganshoren, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem beslaat. “Hij heeft zowel een goede kennis van het werk van de lokale politie op het terrein als van de werking van de verschillende Brusselse politiezones”, zegt politiewoordvoerster Caroline Vervaet.