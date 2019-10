Nieuwe koffiebranderij ‘Wide Awake’ opent deuren tijden Brussels Coffee Week SZM

13 oktober 2019

18u54 1 Brussel De derde editie van de Brussels Coffee Week ging van 1 tot 7 oktober door. Op verschillende plaatsen kon je afgelopen week workshops volgen, georganiseerd door Brusselse barista’s, koffiebars of gewoonweg koffiekenners. Maar op het einde van de week ging ook een nieuw pareltje voor koffieliefhebbers open. Op de Vlaamsesteenweg 185 kan je vanaf nu gaan kennismaken met koffiebranderij, ‘Wide Awake’.

Koffiedrinker of niet, over één ding kunnen we het eens zijn, en dat is dat koffie een verrukkelijke smaak heeft. Die aroma’s kan je nu van ver ruiken in koffiebranderij ‘Wide Awake’. Het concept is bedacht door twee connaisseurs, Senina Cojocari (27) en Rutger Callewier (30). De twee ontmoetten elkaar in april 2019 op een coffee tasting event in Londen - hoe kan het ook anders- en zaterdag openden ze al een koffiebranderij in Brussel.

Van chocolade tot meer exotische smaken

Senina Cojocari werkt al langer in de koffiewereld, maar Rutger Callewier maakte een carrièreswitch omdat hij altijd al een eigen zaak wou en een passie had voor koffie. De ontmoeting tussen de twee was dus het perfecte brouwsel. Beiden hebben we opleidingen achter de rug, waardoor ze echte koffiekenners werden. “Je leert eigenlijk proeven en koffie heeft zelfs meer smaken dan wijn, dus de smaakpapillen van een koffiekenner zijn meer ontwikkeld dan die van een sommelier.”

De bedoeling van ‘Wide Awake’ is dat iedereen er wel een koffie kan kopen die hij of zij lust. Voorlopig werken ze met tien verschillende koffiebonen die van chocolade naar een meer exotische smaak gaan. “We willen niet enkel een nicheproduct verkopen,” aldus Rutger.

Duurzame koffiehandel

Er zijn de laatste jaren erg veel koffiebars bijgekomen in Brussel. Maar dat is niet wat ‘Wide Awake’ op hun business plan heeft. In de winkel wordt vooral koffie verbrandt en verkocht. “We kopen groene koffiebonen aan, een beetje overal ter wereld in de coffeebelt en branden die in de winkel,” zegt Rutger. In de winkel kan je enkel specialty coffee kopen, wat dus staat voor topkwaliteit koffie. Daarnaast is de koffie ook fairtrade en worden de koffieboeren niet onderbetaald.

Nadat de koffiebonen aangekomen zijn gaan ze die in de winkel branden. Vanaf oktober worden er ook workshops gegeven en kunnen bedrijven of andere groepen meer te weten komen over dat proces. Rutger verklapt ons al wel een opmerkelijk feit. “De smaak van koffie verandert niet enkel naargelang de koffiebonen, maar ook door het brandproces en zelfs ook naargelang de manier waarop je die bereidt.” Op alle vragen die nu in je opkomen, hebben de twee getrainde koffiekenners een antwoord.