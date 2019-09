Nieuwe hondenspeelweide in Laken JCV

08 september 2019

09u15 0 Brussel In de Leopold I-straat in Laken is zaterdag een nieuwe hondenspeelweide ingehuldigd. De Stad Brussel wil zo tegemoet komen aan een stijgende vraag van hondeneigenaars. Ook kinderen en katten zijn welkom op de weide.

De nieuwe hondenspeelweide loopt tussen de achtermuur van de plaatselijke Brico-winkel en de Leopold I-straat. “Het is voor ons een prioriteit om ieder jaar twee nieuwe terreinen te openen zoals deze”, legt schepen van Dierenwelzijn Zoubida Jellab (Ecolo) uit. Hiermee komt de Stad tegemoet aan de stijgende vraag van Brusselse hondenbaasjes. Het aantal honden binnen het Gewest wordt momenteel geschat op 105.000.

De omgeving rond de nieuwe speelweide wordt in de toekomst opgefrist. Op de muur van de Brico-winkel komt een muurschildering en de verlichting wordt herbekeken.

De nieuwe speelweide is ook toegankelijk voor kinderen en katten. De weide is opgedeeld in drie stukken, waarvan er een voor katten is voorzien. In een ander deel kunnen kinderen samen met de dieren spelen.