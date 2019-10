Nieuwe fase van busplan MIVB: 7 lijnen gewijzigd JCV

28 oktober 2019

14u36 0 Brussel De MIVB wijzigt vanaf volgende week maandag het traject van zeven buslijnen in het noordwesten van Brussel. Het gaat om de lijnen 13, 14, 20, 49, 53, 83/84 en 88.

Dat meldt de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij maandag. De wijzigingen passen in het nieuwe busplan van de MIVB. “Net zoals begin september voor de eerste grote fase van de invoering van het busplan, zal het MIVB-personeel ook op het terrein, in de voertuigen en aan de haltes aanwezig zijn op 4, 5 en 6 november, om de reizigers te informeren en wegwijs te maken”, zo laat de MIVB weten.

Los van de invoering van het busplan ondergaan ook de lijnen 46 en 86 enkele wijzigingen. Beide lijnen hernemen hun traject van voor de invoering van de voetgangerszone in het centrum.

Het busplan van de MIVB omvat de grootste hervorming van het busnet van de afgelopen jaren. De invoering ervan startte midden 2018 in opeenvolgende fases en duurt nog tot 2022. Eens het hele plan in werking is, zal twee derde van het huidige net gewijzigd zijn.

Een overzicht van de wijzigingen die volgende week van kracht worden is te vinden www.planbus.be