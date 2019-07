Nieuwe directeurs voor Logement Molenbeekois SZM

19 juli 2019

14u52 0 Brussel Frédéric Dufour wordt vanaf 5 augustus de nieuwe directeur-zaakvoerder van de Logement Molenbeekois. De sociale huisvestingsmaatschappij kwam begin dit jaar in het oog van de storm terecht nadat een bijzonder bezwarende audit was uitgelekt. De huisvestingsmaatschappij krijgt nu ook een nieuwe technisch directeur en een Gebruikers-directeur. Dat meldt de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) in een persbericht.

Begin dit jaar dook een vernietigend auditrapport op over de sociale huisvestingsmaatschappij Logement Molenbeekois. In dat rapport was sprake van wanbeheer op allerlei vlakken, gaande van aankoopprocedures die niet gevolgd werden tot willekeurig loonbeleid en een stockbeheer dat aanzet tot diefstal.

De raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) moest ingrijpen. De BGHM stelde zich in de plaats van de huisvestingsmaatschappij en de samenwerking met de directeur-zaakvoerder werd beëindigd. Er werd een interimvervanger aangesteld om het dagelijks bestuur van de maatschappij over te nemen.

Vanaf 5 augustus treedt er een nieuwe directeur-zaakvoerder aan. Dat wordt Frédéric Dufour, iemand met ervaring in de marketingsector die sinds augustus 2004 directeur-generaal is van Bel Belux (waar hij sinds 2016 verantwoordelijk is voor de hele Benelux). Nu wil hij “zijn ervaring ten dienste stellen van Le Logement Molenbeekois om de goede werking van de maatschappij te verzekeren”.