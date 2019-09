Nieuwe Chiro in Elsene nog op zoek naar leiding JCV

07 september 2019

12u24 0 Brussel Elsene en Etterbeek zijn een chiroploeg rijker. De jeugdbeweging begint vanaf 29 september met zijn activiteiten. In afwachting van de startdag zoekt de ploeg nog gemotiveerde mensen voor de leiding.

De nieuwe Chiro kreeg de naam Marafiki mee, wat vrienden betekent in het Swahili. “De vraag is via de gemeenten en GC Elzenhof gekomen om iets te doen voor de Nederlandstalige jeugd in Elsene en Etterbeek”, zegt Elias Waegeman, hoofdleiding Chiro Marafiki. “Zo is de bal aan het rollen gegaan en de afgelopen zomer heeft ons project meer vorm gekregen. We hebben inmiddels een aanvraag ingediend om een lokaal te gebruiken aan het Klein Zwitserlandplein in Elsene.”

Iedereen welkom

De nieuwe Chiro gaat van start op 29 september. “Dan hebben we een open speelaanbod”, zegt Waegeman. “Voor de ouders is er een gezellige bar waar zij iets kunnen drinken terwijl de kindjes de Chiro ontdekken. Daarna volgt er een officieel woordje van de bevoegde schepen. Iedereen is welkom want wij staan voor diversiteit. We willen iedereen, ook kansarmen of kinderen met een beperking, laten genieten van een leuke spelnamiddag op zondag. ”

Momenteel zijn er al een 40-tal kinderen die interesse hebben in de nieuwe Chiro. “We beginnen met de jongste groepen, tot 14 jaar, die onderverdeeld worden in drie afdelingen”, zegt Waegeman. “De bedoeling is om in de toekomst uit te breiden naar oudere groepen. Momenteel telt onze leidingsploeg 7 mensen, maar we zijn nog steeds op zoek naar extra helpende handen.”