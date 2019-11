Nieuwe campagne om chauffeurs nu al 30 kilometer per uur te laten rijden JCV

15 november 2019

11u30

Bron: Belga 2 Brussel Brussel Mobiliteit lanceert maandag een bewustmakingscampagne voor de naleving van de snelheidsbeperkingen tot 30 en 50 kilometer per uur op de wegen in het Brussels Gewest. De campagne maakt deel uit van de voorbereiding op de algemene zone 30, die op 1 januari 2021 ingaat.

“Minder snel is beter” is de rode draad van de campagne, die gelanceerd wordt de dag na de internationale dag van de herdenking van verkeersslachtoffers op 17 november. Brussel Mobiliteit wijst erop dat snelheid ongevallen veroorzaakt. “Hoe sneller je rijdt, hoe langer de remafstand. Met een snelheid van 50 kilometer per uur moet je al 26 meter tellen om te kunnen remmen. Dat zijn zes geparkeerde wagens, wat in een stedelijke omgeving erg veel is”, klinkt het. Snelheid verergert ook de gevolgen van een ongeval. Met 30 kilometer per uur komt de schok overeen met een val van de eerste verdieping.

Door trager te rijden kan een bestuurder beter reageren op problemen, “Hoe hoger de snelheid, hoe meer de perceptie van de omgeving rond het voertuig afneemt”, klinkt het nog.

Jaarlijks vallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vijftig dodelijke of zwaargewonde slachtoffers door snelheidsovertredingen en onaangepaste snelheid. Voor het eerste semester van dit jaar stelden de Brusselse politiezones al 142.226 inbreuken op de snelheidsbeperkingen vast.