Nieuwe campagne en hogere boetes voor sigarettenpeuken op de grond JCV

15 november 2019

11u52 0 Brussel De Stad Brussel voert actie tegen rokers die hun sigarettenpeuken op de grond gooien. De Stad zet daarom een preventiecampagne op, maar houdt ook een stok achter de deur: de boetes voor vervuilende rokers gaan van 50 naar 200 euro.

De campagne kreeg de naam Plan Filters mee en komt uit de koker van schepen van Openbare Netheid Zoubida Jellab (Ecolo). “Peuken zijn slecht voor het image en de indruk van onze stad”, zegt ze. “Bovendien bezorgen ze onze straatvegers erg veel werk. 30 procent van al het zwerfvuil in de stad zijn sigarettenpeuken.”

Jellab wil daarom strenger optreden tegen rokers die hun peuk op straat gooien. In eerste instantie komt er een preventiecampagne met affiches en flyers. De Stad zal ook een honderdtal openbare asbakken aankopen. De helft daarvan wordt in het centrum rond de Grote Markt geplaatst, terwijl de rest over de overige wijken verdeeld wordt.

Het laatste onderdeel is een verhoging van de boetes. Die gaan van maximaal 50 naar 200 euro. “Het is niet de bedoeling om de kassa van de Stad te spijzen”, zegt Jellab. “Maar we moeten mensen bewust maken van het probleem. Het duurt vijftien jaar vooraleer een peuk afgebroken wordt in het milieu. Een peuk die in de riool belandt, kan tot 500 liter zeewater vervuilen.”

De Stad werkt ook samen met startup WeCircular, die zal instaan voor de recyclage van de verzamelde peuken.