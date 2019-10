Nieuwe buslijn 56 uitgesteld tot maart JCV

02 oktober 2019

15u11 0 Brussel De nieuwe buslijn 56, die Heembeek met het Schumanplein verbindt, zal pas in maart volgend jaar van start gaan. Dat is een klein half jaar later dan gepland. Ook de verlenging van bus 46 naar Thurn en Taxis loopt vertraging op.

Oorspronkelijk zouden de twee lijnen vanaf 4 november rijden op hun nieuw of vernieuwd parcours. Op het traject van bus 56 wordt echter gewerkt. “We zouden dan meteen een omleiding moeten voorzien”, zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme. “En dat is niet ideaal als je een nieuwe lijn lanceert. Daarom kiezen we voor uitstel.”

De verlenging van bus 46 naar Thurn en Taxis loopt om een gelijkaardige reden vertraging op. “Er moet daarvoor een weg aangelegd worden op het gebied van Thurn en Taxis zelf en dat is nog niet gebeurd”, zegt Van hamme.

De twee lijnen maken deel uit van het nieuwe busplan van de MIVB dat al sinds vorig jaar stapsgewijs wordt ingevoerd. De andere delen van het plan lopen geen vertraging op.