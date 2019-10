Nieuwe brouwerij ‘La Source Brewery’ wil meer artisanale bieren op de markt SZM

14 oktober 2019

18u36 0 Brussel Afgelopen zaterdag opende in het nieuwe bedrijvencentrum ,Be-Here, aan Tour& Taxis een nieuwe artisanale brouwerij. Deze komen in Brussel meer en meer voor. Maar ons hoor je niet klagen. La Source Brewery start met 15 soorten bier, gaande van IPA’s tot meer fruitige smaken.

Vlakbij Tour en Taxis, is in mei een nieuw bedrijvencentrum ingehuldigd. Het complex van ruim 9.000 vierkante meter laat ondernemers toe om hun bedrijfje daar op te starten. De voorwaarde is dat in de ruimtes van Be-Here, enkel producten worden verkocht met nadruk op circulaire economie. Hierin investeerde de overheid ruim 20 miljoen euro.

Van fruitige smaken tot IPA’s

La Source Brewery deed er zaterdag de deuren open. Het concept is bedacht door een koppel, Mathieu Huygens (31) en Nina Carleer (32), die samen de sprong maakten van grafische designers naar brouwers. Beiden waren ervoor wel al bierliefhebber en Mathieu was al 6 jaar een ‘home brewer’. Hij maakte bier thuis, maar dan op heel kleinschalig niveau. Nina houdt zich vooral bezig met administratieve zaken en met de illustraties.

“We produceren creatieve en seizoensgebonden bieren”, zegt Nina. “Daarbij proberen we zoveel mogelijk producten te gebruiken uit België of Europa. Het mout komt uit België en de hop komt zoveel mogelijk uit Europa.” Daarna voegt Mathieu er kruiden of fruit aan toe. Het afgewerkt product komt dan in blikjes met een hippe design, maar kan ook in glazen flessen gevuld worden die de klant zelf meeneemt of daar koopt. “Voor een microbrouwerij kunnen wij nog niet alle bieren in glazen flessen aanbieden, maar klanten kunnen ze wel kopen en opnieuw hergebruiken.”

Korte keten

Sinds juni 2018 werken ze het concept uit en hebben ze alle nodige administratieve stappen ondernomen. Ondertussen was er wel al een IPA-bier die Mathieu brouwde van hen beschikbaar in cafés.

In hun hangar in de Dieudonné Lefèvrestraat 4, is er een gedeelte waar het bier wordt gebrouwen en een andere gedeelte is een bar. De bedoeling is dat alles via de kortste keten gebeurt. Zo schenken ze hun bier direct van hun vaten en willen ze ook zo veel mogelijk in hun hangar verkopen. Daar willen ze ook regelmatig food pairings organiseren of concerten. Daarnaast zullen hun bieren in de toekomst ook in gespecialiseerde horeca-zaken te vinden zijn.