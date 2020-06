Nieuwe Black Lives Matter-betoging gepland voor Justitiepaleis Jelle Couder Robby Dierickx

03 juni 2020

14u21 0 Brussel Er wordt zondag een nieuwe Black Lives Matter-betoging gepland op het Poelaertplein voor het Justitiepaleis. De Brusselse politie is in gesprek met de organisatoren omdat betogingen door de coronamaatregelen nog altijd verboden zijn. Op sociale media gaven wel al meer dan 3.300 mensen aan dat ze aanwezig willen zijn.

De organisatie zelf was woensdag niet bereikbaar voor commentaar, maar de Brusselse politie heeft al wel contact gehad met hen. “Maar meer kunnen we daar nog niet over vertellen”, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere. “Door de coronamaatregelen is zo’n manifestatie nog altijd niet toegelaten, hoewel de definitieve beslissing bij de burgemeester ligt. Een beslissing daarover wordt in de komende dagen verwacht.”

Afgelopen maandag werd er ook al betoogd door een honderdtal mensen op het Muntplein. Ook die actie was verboden en werd vervolgens geannuleerd door de organisatie. Desondanks daagden er toch mensen op.

De acties passen in de protesten die opdoken na de dood van George Floyd in Minneapolis. Die man werd om het leven gebracht door een politieagent die bijna negen minuten lang zijn knie op zijn nek plaatste. In de VS wordt daarom al dagenlang geprotesteerd tegen racisme en het geweld tegen zwarte Amerikanen. Ook in andere steden over heel de wereld werd er al actie gevoerd.