Nieuwe basisschool in Koekelberg ingehuldigd JCV

11 december 2019

16u42 1 Brussel De werken aan de nieuwe basisschool en kinderdagverblijf van de campus Comenius in Koekelberg zijn afgerond. Woensdag was er dan ook tijd voor de officiële opening. De campus biedt 1.040 kinderen een plaats in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Het kinderdagverblijf en de basisschool hebben een capaciteit van respectievelijk 49 en 240 plaatsen. De hele site, die ontwikkeld werd samen met Kaïros nv, biedt ruimte aan 1089 kinderen en jongeren. Het hele project werd namelijk opgezet als een publiek-private samenwerking. Naast de basisschool en het kinderdagverblijf is er immers ook plaats voor een secundaire school, een bibliotheek, het gemeenschapscentrum, de Chiro en een sporthal. De campus ligt vlakbij het Elisabethpark in Koekelberg.

Minister van Nederlandstalig onderwijs Sven Gatz (Open VLD) mocht woensdag mee het lintje doorknippen. “Samenwerking met de buurt staat hier hoog op de agenda, met de integratie van de bib, de sporthal, de jeugdvereniging en het gemeenschapscentrum”, zegt hij. “Met de nieuwe basisschool en het kinderdagverblijf willen we ons inzetten voor de ontwikkeling van kinderen van nul tot dertien jaar. Een ononderbroken ontwikkeling die het mogelijk maakt om hun talenten te ontplooien in omgevingen die daar speciaal op zijn ingericht.”

Zelfstandige leerlingen

De nieuwe basisschool zal inzetten op zelfregulerend leren. Binnen dit concept nemen kinderen zelf hun leerproces in handen en kiezen ze wanneer en aan wat ze wekelijks werken. Op het einde van de week evalueert de leerkracht de inspanningen van het kind en stuurt de doelstellingen bij.

“Door kinderen reeds in de lagere school te leren om doelgericht op hun eigen tempo te werken, is de overgang naar de secundaire school minder bruusk. Met deze aanpak willen we van onze leerlingen zelfstandige, betrokken en ondernemende wereldburgers maken.”, aldus Pascal Onderdonk, Coördinerend Directeur Scholengroep Brussel.