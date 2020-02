Nieuwe app en website moeten Brussel op de kaart zetten als studentenstad JCV

06 februari 2020

16u48 0 Brussel Een nieuwe website en app moeten Brusselse studenten de weg wijzen. Dat is één van de onderdelen van een actieplan dat de Brusselse regering donderdag goedkeurde. Daarnaast moeten er ook meer plaatsen komen waar gestudeerd kan worden.

Het actieplan is van de hand van de studentencel van het agentschap perspective.brussels. Uitschieter is een drietalige website en app die volgend jaar ontwikkeld zal worden. “Brussel is een kosmopolitische stad en dat zie je ook aan de studentenbevolking, die steeds internationaler wordt”, zegt Alice Glorie van de studentencel.

De app moet studenten vooral praktische informatie meegeven. “Waar ze een kot kunnen vinden, hoe het openbaar vervoer werkt en waar ze kunnen gaan studeren”, zegt Glorie. “Studenten kiezen er steeds meer voor om samen te studeren en daarvoor moeten we plaats voorzien. Via de app zullen ze kunnen opzoeken welke locaties nog plek vrij hebben.”

Het actieplan moet daarnaast Brussel op de kaart zetten als een dynamische studentenstad. “Brussel is de grootste studentenstad van het land, maar weinig mensen beseffen dat”, zegt Glorie.

Het actieplan zal daarnaast instrumenten opzetten om jongeren de weg te doen vinden naar gezonde voeding. Er komen ook promotiecampagnes zowel in het gewest als in het buitenland.