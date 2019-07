Nieuwe ambachtelijke stokerij in Schaarbeek: “Een gin met 100 kruiden, dat is bullshit” SZM

24 juli 2019

18u44 0 Brussel Na de hype van de microbierbrouwerijen, lijken de ambachtelijke stokerijen nu ook aan een opmars bezig. Onlangs zagen Brussels Dry Gin in Neder-over-Heembeek en The Brussels Destillery in Schaarbeek het levenslicht. We namen een kijkje bij het laatste.

Alexis Brabant verwelkomt ons aan het Plaskyplein in een kleine garage. Samen met zijn vader heeft hij na anderhalf jaar denkproces een maand geleden The Brussels Destillery geopend. Alexis heeft de smaak te pakken gekregen in het vierde middelaar, na een scheikundeles, waar ze het fermentatieproces leerden om van suikers alcohol te maken. Na zijn studie handelsingenieur koos hij ervoor om een brouwerij te openen. Zo ontstond Brasserie Lion, waar hij nog steeds actief is en ambachtelijke bieren produceert. Hij wou dan nog een stapje verdergaan met sterke drank en met de hulp van zijn net gepensioneerde vader zette hij een gin- en vodkastokerij op poten.

Geschiedenis herhaalt zich

“Ambachtelijk bier zit al enkele jaren in de lift, terwijl het ook een dieptepunt heeft gekend”, zegt Alexis. “Ik geloof dat het met sterke drank hetzelfde is. In de jaren 80 hebben veel ambachtelijke stokerijen de deuren moeten sluiten omdat ze niet konden concurreren met de massaproductie, maar meer en meer mensen worden bewust van wat ze eten én drinken.” Volgens Alexis herhaalt de geschiednis zichzelf en is het nu aan de ambachtelijke stokerijen om terug op te komen. “In Amerika is de hype al in de jaren 2000 gestart en ook in London en Kopenhagen ontstaan er meer ambachtelijke stokerijen.”

Maar Alexis wil ook niet zomaar een stokerij opstarten. Hij wil dat doen met oog op circulaire economie. Zo is The Brussels Destillery de enige die werkt met statiegeld voor de flessen. “Het is toch gek dat je voor veel bierflessen statiegeld kan terugkrijgen en bij sterke drank niet, terwijl de flessen zelfs dikker en duurder zijn.” Daarnaast gebruiken ze voor hun gin vier verschillende kruiden: jeneverbessen, koriander, sinaasappelschillen en nog een andere geheim kruid dat niet in België te vinden is. Hun sinaasappelschillen halen ze bij de lokale supermarkt waarvan ze met bio-sinaasappels sinaasappelsap maken en de schillen niet meer nodig hebben.

Geen brandende smaak

“Veel massaproducenten zeggen ‘we maken een gin met 100 verschillende kruiden, dat is bullshit. Ons brein kan niet meer dan 3 tot 4 verschillende kruiden proeven.” Voor hem moet het product authentiek blijven. “Dat is zoals zeggen dat je een vodka meer dan drie keer zou stoken, dat zijn gewoon marketingstunten om zich te kunnen distantiëren van andere grote producenten.” Maar hoe je dan een ambachtelijke van een industriële gin of vodka kan proeven, is voor Alexis heel gemakkelijk. “Als je vodka of gin drinkt dan moet je normaal gezien geen brandende smaak hebben in je keel, je krijgt er ook geen koppijn van, want heel het stookproces gaat erom om het ethanol te scheiden van de ‘slechte’ alcoholdeeltjes. Als je daar niet je tijd voor neemt dan eindig je met die slechte moleculen en niet met de pure ethanol.”

Zo vind Alexis samen met zijn vader dat Brussel als hoofdstad van Europa een ambachtelijke stokerij moet verdient. “Ik geloof dat elke klant voor ambachtelijk bier, ook een klant kan zijn voor onze ambachtelijke gin en vodka.” Momenteel werken ze heel kleinschalig en verkopen ze vooral aan horeca-zaken. “We willen eigenlijk nieuwe cocktails aanbieden aan onze klanten. We experimenteren met onze gin en vodka en daarmee gaan we naar horeca-zaken. In café 1030 bijvoorbeeld gebruiken ze voor hun cocktails nu enkel onze gin en vodka.” In de toekomst willen ze ook uitbreiden naar whisky, absint en aquavit (een Scandinavische gin). “Het probleem met Whisky is dat het drie jaar nodig heeft om te rijpen, daarvoor heb je veel plaats nodig, maar binnen twee jaar hopen we te kunnen uitbreiden.”

Wie eens wil proeven van de gin en vodka, kan op de website brusselsdistillery.be een bestelling plaatsen.