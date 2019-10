Nieuwe actiegroep start petitie tegen overvliegen van noorden van Brussel JCV

16u08 0 Brussel De nieuwe actiegroep Free Air Brussels North, die het noorden van Brussel en omstreken wil ontlasten van vliegtuigoverlast, heeft een petitie ingediend tegen wat zij de concentratie van vluchten boven hun gebied noemen.

Free Air Brussels North (FABn) ontstond nadat verschillende bewoners uit de noordelijke gemeenten van Brussel merkten dat ze meer te maken kregen met overvliegende vliegtuigen van Brussels Airport. “Dat was ineens intens”, zegt Ghislaine Weissgerber van het actiecomité. “Daarom zijn we het dossier beginnen bestuderen en merkten we dat dit steeds vaker zou voorkomen. Daarom hebben we besloten om actie te ondernemen.”

Het actiecomité pleit er niet alleen voor om haar eigen ‘doelgebied’ te ontlasten. “Als 20 jaar speelt men de hete aardappel naar elkaar door”, zegt Weissgerber. “Door het ene gebied te ontlasten, krijg je ergens anders meer hinder. Wij willen een oplossing voor de hele oude provincie Brabant. Dat is een van de dichtbevolkte gebieden van Europa. Dat de luchthaven van Zaventem hier zo veel activiteiten mag ontplooien, is voor ons onbegrijpelijk. Dat moet afgebouwd worden en verplaatst naar andere Belgische luchthavens, zoals die van Bierset, Oostende of Charleroi.”

Free Air Brussels North is daarom gestart met een petitie, die tot nu al meer dan 1.000 handtekeningen kreeg. “Maar we zullen er nog veel meer nodig hebben om invloed te hebben op politiek niveau”, zegt Weissgerber. “