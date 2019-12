Nieuw woonerf aan Nijverheidskaai in Molenbeek JCV

13 december 2019

08u02

Bron: Belga 0 Brussel Bij de heraanleg van de Nijverheidskaai in de Heyvaertwijk komt er ter hoogte van het project ‘Grande Halle’ in Sint-Jans-Molenbeek een woonerf. Daardoor wordt de nieuwe wijk rechtstreeks verbonden met het water van het kanaal. De Brusselse regering trekt 450.000 euro uit voor het project.

De beslissing viel donderdag op de ministerraad van de Brusselse regering. “We zijn enthousiast om goede projecten vanuit de gemeenten verder te ondersteunen, en tegelijk de openbare weg veiliger en comfortabeler te maken voor alle gebruikers”, zegt minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

“De heraangelegde Nijverheidskaai zal tegelijk het sluitstuk én de ingang zijn van een groot nieuw publiek plein dat midden in de Heyvaertwijk zal komen. De werken daarvoor starten al in januari”, reageert Molenbeeks schepen Jef Van Damme (one.brussels-sp.a).

Comfort en veiligeheid

Het Brussels Gewest investeert 450.000 euro in de aanleg van het woonerf. “Dit woonerf zal de veiligheid en het comfort van de voetgangers en fietsers garanderen. Dankzij deze heraanleg kunnen we de verschillende veiligheidsproblemen aanpakken, zoals het vrachtverkeer en de parkeerplaatsen die ingenomen worden door doorgaand verkeer. In plaats van deze infrastructuurwerken naast elkaar te laten uitvoeren, ondersteunen we met het Gewest de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, zodat de heraanleg van de Nijverheidskaai gegarandeerd wordt, en de link maakt met de ‘Grande Halle’”, stelt Van den Brandt.

De heraanleg van de Nijverheidskaai deelt de openbare ruimte beter in waardoor een beter evenwicht tussen de verschillende gebruikers (voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens) ontstaat. Bovendien wordt een groot aantal parkeerplaatsen vervangen door fietsenstallingen en wordt de snelheid verlaagd. Dankzij deze heraanleg zal de Nijverheidskaai meer comfort bieden v oor fietsers.

De stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting van deze openbare ruimte in een woonerf op de Nijverheidskaai werd begin dit jaar afgeleverd.