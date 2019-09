Nieuw vormingscentrum met schietstand en hondenkennel voor politiezone Brussel Hoofdstad Elsene: “Eerste keer in 30 jaar dat ze naar ons luisteren” SHVM

24 september 2019

14u29 0 Brussel Eind 2021 zal de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene beschikken over een eigen vormingscentrum, genaamd K9 4, met schietstand en hondenkennel. Het centrum zal zich vestigen op de Mercator-site langs de Béjardlaan in Neder-Over-Heembeek. Volgens Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en korpschef Michel Goovaerts is het nieuwe centrum een echte noodzaak.

De nieuwe infrastructuur komt er om een antwoord te bieden op de noden voor training en vorming van het personeel. In 2018 gaf de stad Brussel dan ook groen licht voor het bouwen van een nieuw centrum met hondenkennel, schietstand en trainingsruimtes. Het project werd toegewezen aan het consortium CIT Blaton, Assar Architects en VK Architects/Engineers.

Hondenkennel

In het centrum wordt onder meer een kennel gebouwd, zowel binnen als buiten, met plaats voor 50 honden. Daarnaast wordt het voorzien van een ontspanningsveld, in- en outdoor oefenterreinen, verzorgingsruimtes en leslokalen. De twee hondenkennels die momenteel gelegen zijn in Ter Kamerenbos en in het Ossegempark, fuseren en worden ondergebracht in de nieuwe infrastructuur om zo de ‘Brusselse Brigade’ te vormen.

Schietstand

Momenteel moet de politiezone haar schietexpertise oefenen op verschillende terreinen. Maar volgens korpschef Goovaerts is deze situatie onhoudbaar. “We zitten in totaal met zo’n 2.200 operationele mensen. Er is een ernstig gebrek aan capaciteit, dus extra ruimte is wel welkom”, klinkt het.

Om die reden wordt in het nieuwe complex een gloednieuwe schietstand uitgebouwd met 15 banen, waarvan 5 voor schietoefeningen op korte afstand (zo’n 30 meter), en 10 banen voor schietoefeningen op lange afstand, wat neerkomt op 50 meter. Volgens burgemeester Close zullen andere politiezones ook de kans krijgen om de banen af te huren, “want we willen zo veel mogelijk samenwerken met elkaar.”

Het is de eerste keer in dertig jaar tijd dat er echt naar ons geluisterd wordt Michel Goovaerts

Trainingsruimtes

In het gebouw worden twee trainingsruimtes gebouwd, type Dojo, een Japanse vechtsport, met alle nodige voorzieningen als kleedkamers en doucheruimtes. Hier kunnen de agenten verschillende zelfverdedigingstechnieken voor ongewapende interventies aanleren en onderhouden.

Naast de trainingsruimtes komt er ook een outdoor veld dat voorzien wordt van een anti-MOLOTOV vloerbedekking. Op die manier zal het personeel oefeningen met brandbare producten kunnen uitvoeren.

Veiligheid en welzijn

Brussels burgemeester Close zegt dat het een zeer ambitieus, maar wel een noodzakelijk project is. “Het politiepersoneel is belast met een zwaar takenpakket”, meent hij. “Ze krijgen te maken met duizenden betogingen en 4.000 evenementen die ze keer op keer in goede banen leiden. Ze staan dag en nacht met groot enthousiasme klaar voor onze burgers. Het is dus vanzelfsprekend dat wij dan zorgen voor het welzijn van onze politiemensen en hen de beste opleidingen en trainingsmogelijkheden aanbieden.”

Ook de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo), ondersteunt die mening. “De agenten moeten zo goed mogelijk klaargestoomd worden voor complexe situaties waar ze mee te maken kunnen krijgen. Er zijn zo veel inwoners en kinderen die beschermd moeten worden en wij moeten erop toezien dat ze zo veilig mogelijk gehouden kunnen worden. Het is dus onmisbaar om hen de mogelijkheid te bieden ”

Eerste keer in dertig jaar

De korpschef is laaiend enthousiast over het project. “Het is de eerste keer in dertig jaar tijd dat er echt naar ons geluisterd wordt”, zegt hij. “Mensen van de kennel en de opleidingsdiensten gingen samenzitten en vroegen vlakaf: ‘Wat hebben jullie nodig?’ Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Kostenplaatje

De volledige kost van het nieuwe centrum wordt geraamd op zo’n 18 miljoen euro. Oorspronkelijk werd het nodige budget geschat op 10 miljoen euro, maar door de specifieke uitrusting van de schietstand en de toegevoegde opties zoals het MOLOTOV-terrein, werd het budget verhoogd.