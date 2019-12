Nieuw verdeelcentrum voor voedselpakketten in Laken JCV

03 december 2019

16u47 0 Brussel De Resto du Coeur van Laken en het OCMW van de Stad Brussel openden dinsdag het nieuwe verdeelcentrum voor voedselpakketten in Laken. Dat biedt meer ruimte en een aangenamere omgeving. De opening is nodig door de stijgende armoede in Laken.

Jaarlijks worden er via project ‘Les Colis du Coeur’ ongeveer 120.000 voedselpakketten verdeeld aan 1.250 Brusselaars, waaronder 400 families. Die bundels bevatten zowel voedsel als verzorgingsproducten.

In het verleden werden die pakketten verdeeld vanuit een gebouw in de Tuinbouwersstraat. Het OCMW van de Stad Brussel kocht en een nieuw en beter aangepast gebouw aan voor het project. “Het sociaal restaurant en de Colis du Coeur bieden kostbare hulp aan talrijke

Brusselaars die in armoede leven”, zegt OCMW-voorzitster Karine Lalieux (PS). “Het was noodzakelijk dat de site van de Colis in Laken zou blijven, omdat de armoede daar helaas stijgt. De nieuwe plek biedt ook rust en een vriendelijke omgeving voor mensen die het moeilijk hebben in het leven of mensen die alleen zijn.”

De pakketten worden elke woensdag en vrijdag verdeeld. De prijs bedraagt twee euro voor een alleenstaande en een pakket biedt voedsel voor 3 à 4 dagen. De hele site werkt voornamelijk met vrijwilligers.