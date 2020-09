Nieuw testcentrum opent in Pachecolaan: tot 1.400 tests per dag JMBB

Vandaag is in de Pachecolaan in de Noordwijk een nieuw testcentrum geopend. De bedoeling is om er tot 1.400 covidtests per dag af te nemen. Het is de eerste stap richting het verder optrekken van de testcapaciteit op Brussels grondgebied.

De extra testcapaciteit komt er na een samenwerking van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Kliniek Sint-Jan, dat het centrum zal beheren.

“De opening van het testcentrum is belangrijk voor ons ziekenhuis”, reageert dokter Kenneth Coenye, hoofdarts van de Sint-Jankliniek. “We willen enerzijds een antwoord bieden op de grote noodzaak om de testcapaciteit op te krikken en anderzijds onze activiteiten in de kliniek meer gaan richten op de non-covidzorgen en de spoedgevallen.” Door de oprichting van dit centrum zullen er geen tests meer afgenomen worden in de Kliniek Sint-Jan.

In het centrum kan een verscheidenheid aan patiënten zich laten testen. Zo kunnen Brusselaars die terugkeren uit een rode zone, die met vakantie willen vertrekken of die gecontacteerd zijn via Contact Tracing gebruik maken van het COVID-19 Test Center. Huisartsen kunnen patiënten met lichte symptomen doorverwijzen naar het testcentrum en vanaf begin oktober zullen ook de patiënten van Kliniek Sint-Jan er voorafgaand aan een ziekenhuisopname worden getest. Het COVID-19 Test Center is elke weekdag open van 09.40 tot 17.30 uur en werkt voornamelijk op afspraak. Patiënten die door hun huisarts worden doorverwezen, hoeven geen afspraak te maken.

Later deze week zou er meer info moeten zijn over de andere drie grotere testcentra die in Brussel in aantocht zijn.