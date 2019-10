Nieuw steunpunt voor wijkcontract Peterbos JCV

04 oktober 2019

08u58 0 Brussel In de Anderlechtse wijk Peterbos is donderdag het steunpunt officieel geopend van het duurzaam wijkcontract daar. Inwoners kunnen er terecht voor informatie over de plannen die er zijn om hun leefomgeving te verbeteren, zoals vastgoedprojecten, een Franstalig kinderdagverblijf en voorzieningen voor sport en verenigingen.

Een honderdtal inwoners was bij de opening aanwezig, net als burgemeester Éric Tomas (PS) en een aantal schepenen. Er waren allerlei activiteiten en workshops, bijvoorbeeld over sport, tewerkstelling, moestuinen, bijenteelt en kunst.

De komende vier jaar, voor de echte bouwwerken in de wijk van start gaan, zullen er elf projecten plaatsvinden. Zo komt er een ‘ontmoetingscafé’ en een collectieve moestuin. Bij sommige projecten zullen de inwoners ook inspraak krijgen.

Het duurzaam wijkcontract werd begin maart gelanceerd. Het opwaarderingsprogramma heeft een budget van om en bij de 10 miljoen euro, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Anderlecht.

“Het duurzaam wijkcontract Peterbos omvat een belangrijk socio-economisch luik om de sociale banden in deze wijk, met name tussen jongeren en senioren, te herstellen en de samenhorigheid in Peterbos opnieuw te versterken”, aldus schepen van Stadsrenovatie Nadia Kammachi (Ecolo).

In het verleden kwam de wijk vooral in het nieuws door criminaliteit en drugshandel. Het wijkcontract is een van de zaken die de buurt moet opwaarderen.

