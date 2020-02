Nieuw sterrensysteem voor Brusselse hotels JCV

06 februari 2020

16u22

Bron: Belga 0 Brussel Sinds 15 januari kunnen Brussels hotels instappen in een nieuw systeem van comfortclassificatie. Ze kunnen kiezen om hun vroegere classificatie te behouden of om zich niet meer te laten classificeren.

De nieuwe comfortclassificatie is afgestemd op de ‘hotelstars’-indeling, die niet alleen toegepast wordt in de andere gewesten en gemeenschappen, maar ook in het buitenland. De nieuwe criteria zijn het resultaat van onderhandelingen tussen meerdere Europese landen, waaronder ook België, en werden opgesteld in samenspraak met de internationale afnemers van hoteldiensten. “De sterren van de Brusselse hotels worden in ere hersteld. Dat is een goede zaak voor de toeristen die meteen een indicatie krijgen van het niveau van de dienstverlening, maar ook voor de hoteluitbaters die zich beter zullen kunnen positioneren op de markt”, zegt minister-president Rudi Vervoort.

De Brusselse hotelsector is eveneens tevreden. “De sterrenclassificatie blijft voor de hotels een belangrijk instrument om zich te positioneren en zich te onderscheiden”, zegt Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de Brussels Hotels Association. “Het is ook een manier om de kwaliteit en de diversiteit van de dienstverlening in de sector in de kijker te plaatsen. De online audittool zal de mogelijkheid bieden om de toekomstige classificatie, met tussencategorieën gaande tot ‘vijf sterren superior’, te testen.”