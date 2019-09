Nieuw schooljaar, nieuwe klimaatmarsen: “We hebben deze zomer veel shit over ons hoofd gekregen, maar we blijven ons doel voor ogen houden” SZM

20 september 2019

18u20 0 Brussel Aan het Noordstation is vrijdag om 13.30 uur het startschot gegeven van de derde wereldwijde klimaatmars. Volgens de officiële telling van de politie zakten zo’n 15.000 betogers af naar Brussel. Vanuit het Noordstation stapten ze via de Kleine Ring richting Schuman en de Wetstraat en sloten ze hun protest feestelijk af aan het Jubelpark.

Een nieuw jaar vol met klimaatmarsen is ingezet. Youth for Climate kreeg voor de Global Climate Strike steun van de vakbonden, Greenpeace, WWF, Amnesty International en nog tal van andere kleine organisaties. De eerste wereldwijde klimaatstaking op 15 maart bracht 30.000 deelnemers op de been in Brussel. Bij de tweede op 24 mei was dat afgezwakt naar 7.500 deelnemers. Op de derde wereldwijde staking is het aantal betogers weer gestegen naar 15.000.

Naast de verschillende klimaatorganisaties sloot het radicalere Extinction Rebellion zich ook aan bij de mars op de Wetstraat. “Het verschil tussen ons en Youth for Climate is dat wij een stap verder gaan en oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar wel altijd op een vreedzame manier”, zegt een van de leden Helena Carron (68). “Het is gedaan met braaf te protesteren, nu moeten we echt wel rebelleren.”

Maandelijkse protesten

Nu de golf aan klimaatprotesten weer op gang is, heeft Youth for Climate besloten om nog slechts een keer per maand een mars te houden en niet meer wekelijks. “We leggen de focus dit jaar meer op onderwijs, ondernemers en politici”, zegt bezieler Anuna De Wever. “We willen in scholen workshops doen over de klimaatopwarming, ondernemers ook warm maken om meer te doen voor het milieu en uiteindelijk druk zetten op de politici door maandelijks op straat te komen.”

Voor Toon Lambrecht (17), ook een van de kernleden van Youth for Climate, is het fantastisch om weer zo veel mensen te zien die zich inzetten voor een beter klimaatbeleid. “Het is niet enkel Youth for Climate, maar ook ouderen en andere organisaties die gedreven zijn”, zegt Toon. “ We hebben deze zomer veel shit over ons hoofd gekregen, maar we leren eruit en blijven ons doel voor ogen houden.”

Anuna zal binnen twee weken wel drie maanden naar Zuid-Amerika reizen, waar ze projecten zal volgen in het Amazonegebied. Op de vraag wie haar dan zal vervangen tijdens de betogingen kijkt ze achter haar naar de massa volk.