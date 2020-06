Nieuw protest tegen woonproject op site van Delhaize Molière JCV

16 juni 2020

12u06 0 Brussel Buurtbewoners zullen woensdag opnieuw hun protest laten horen tegen een groot woonproject op de site van de Delhaize Molière langs de Waterloosesteenweg in Elsene. Zo’n project zal zorgen voor meer verkeer en drukte in de gemeente, zeggen ze.

Woensdag vind over het project een overlegcommissie plaats waar de buurt haart klachten wil laten horen. Het project voor de oude Delhaize omvat 82 woningen in een gebouw van vijf verdiepingen. Maar volgens buurtbewoners die zich verenigden in het Comité Chapelié-Waterloo-Molière, zal het project zorgen voor meert autoverkeer en geluidsoverlast in de buurt. Bovendien neemt het project het volgens hen niet zo nauw met de stedenbouwkundige regels. “Dit omvangrijke project bevat maar liefst 15 uitzonderingen op de bestaande stedenbouwkundige regels”, klinkt het. “De gebouwen zouden onder meer veel hoger en dieper dan toegelaten zijn en er wordt ook onvoldoende doordringbare grond voorzien.”

Ook de ondergrondse parkeerplaatsen zijn het buurtcomité een doorn in het oog. De gemeente, een van de duurste van het land, heeft momenteel 16 grote woonprojecten lopen. “Het is duidelijk dat de grote bouwpromotoren zich in Elsene willen vestigen, zonder rekening te houden met de globale impact op de gemeente”, aldus het comité. “De financiële speculatie verstikt de gemeente, die nu al lijdt onder een enorme bevolkingsdichtheid en vervuilings- en mobiliteitsproblemen.”

Rond het woonproject op de site wordt al lang strijd gevoerd. De gemeente Elsene probeerde zo vorig jaar het gebouw te laten beschermen, maar dat lukte niet.