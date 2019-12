Nieuw project met 129 woningen ingehuldigd in Anderlecht JCV

04 december 2019

13u52 0 Brussel In de Passerstraat in Anderlecht is woensdag het lintje doorgeknipt van het gelijknamige woonproject. De nieuwbouw met 129 nieuwbouwwoningen en een nieuwe crèche voor 49 kinderen moet Heyvaertwijk nieuw leven inblazen.

Het Passerproject in Anderlecht is het resultaat van een samenwerking tussen citydev.brussels en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Het is een gemengd project van sociale en middenklasse woningen die de bevolkingsgroei in Brussel mee moeten helpen opvangen.

Het project omvat 69 geconventioneerde woningen, 60 sociale woningen en een volledig afgewerkte crèche voor 49 kinderen, die zal worden beheerd door de gemeente Anderlecht. Bij het project werd er ook aan het milieu gedacht want er worden zonnepanelen, groendaken, daktuinen en recuperatie van regenwater voorzien. De vijf gebouwen van het project zijn volledig passief.