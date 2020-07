Nieuw programma voor Kunstenfestivaldesarts JCV

De organisatoren van het Kunstenfestivaldesarts hebben voor de herfst een nieuw programma uitgewerkt. Normaal zou het festival plaatsvinden van 8 tot 30 mei, maar dat werd geannuleerd door de coronacrisis.

Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal kunstenfestival dat zich richt op hedendaags theater, performance en dans. Elk jaar brengt het artiesten en publiek samen in theaterzalen, de openbare ruimte of op onverwachte plekken. Ook dat blijft de insteek bij het alternatieve programma. “Ondanks de geannuleerde editie van mei en dankzij jullie steun, organiseren we dit najaar een nieuw programma, in drie hoofdstukken”, zo laat de organisatie weten. “Drie momenten die deze herfst samen het DNA van Kunstenfestivaldesarts vormen.”

Tussen 4 en 8 september is er ‘Every Inside Has an Outside’, een vijfdaags festival in Schaarbeek. In oktober volgt er ‘The Diasporic Schools’, waarbij nagedacht wordt over verschillende diaspora en het delen van kennis op een afstand. Het resultaat daarvan zal digitaal te volgen zijn. Tot slot is er tussen 26 en 29 november het festival ‘News From Home’, een samenwerking met zes Brusselse kunsthuizen en zeven Brusselse artiesten.