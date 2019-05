Nieuw politiereglement vanaf zaterdag van kracht: GAS-boetes vanaf 14 jaar JCV

31 mei 2019

16u35 0 Brussel Zaterdag wordt in Zaventem het nieuwe politiereglement van kracht. Dat betekent onder meer dat de GAS-boetes uitgebreid worden. Ze zullen nu al kunnen uitgeschreven worden aan iedereen ouder dan 14 jaar.

Met het nieuwe reglement wil de gemeente overlast aanpakken die bijvoorbeeld door sluikstorters wordt veroorzaakt. Daarnaast wordt ook wildplassen, hondenpoep, wildplakken en geurhinder aangepakt. De boetes zullen ook gebruikt worden voor sommige verkeersinbreuken, zoals parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor mensen met een beperking en het parkeren van defecte voertuigen of aanhangwagens op de openbare weg.

Het vorige politiereglement dateerde uit 2007 en was dus aan een update toe. Nieuw is nu dat de boetebedragen voor de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) omhoog gaan en dat de gemeente zo strenger kan optreden. Voor de gewone bestuurlijke inbreuken varieert de boete naargelang de ernst van de overtreding. Het maximumbedrag is vastgelegd op 350 euro, honderd euro meer dan ervoor.

Andere nieuwigheid is dat de leeftijd voor een GAS-boete naar beneden gaat. Vanaf 14 jaar kan je er nu een krijgen. Wie nog minderjarig is, kan wel maar een maximumboete van 175 euro krijgen.

Naast de GAS-boetes kan de gemeente ook verschillende andere maatregelen opleggen. Het kan dan gaan om de schorsing of intrekking van een vergunning of om de sluiting van een inrichting die te veel inbreuken pleegt. De overtredingen kunnen vastgesteld woorden door agenten, ambtenaren van de gemeente en gemeenschapswachten.