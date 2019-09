Nieuw online platform voor onroerende voorheffing JCV

03 september 2019

17u01 0 Brussel Brussel Fiscaliteit lanceert met MyTax een nieuw online platform waarop Brusselse eigenaars hun onroerende voorheffing kunnen beheren.

Op www.mytax.brussels kan je alle documenten over je onroerende voorheffing raadplegen, Online betalen en betaalplannen aanvragen en je aanvragen online indienen en opvolgen. Je kan je woning ook op een interactieve kaart bekijken. Het platform is toegankelijk via tablet, smartphone en de computer.

Met MyTax wil Brussel Fiscaliteit de administratieve last verminderen. “Hiermee nemen we onze eerste stap in het digitaliseringsproces van de Brusselse belastingadministratie”, zegt Dirk De Smedt, directeur-generaal van Brussel Fiscaliteit.