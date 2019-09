Nieuw Maximiliaanpark met bovengrondse Zenne ligt op tafel JCV

25 september 2019

16u30 1 Brussel Het Brussels Gewest wil een deel van de Zenne opnieuw bovengronds brengen in een nieuw park. Dat moet op de plaats van het Maximiliaanpark komen, waar nu nog veel transmigranten verblijven. Normaal gezien wordt er binnenkort een internationale wedstrijd gelanceerd voor het project.

Het Maximiliaanpark kwam de laatste jaren vooral in het nieuws met verhalen over transmigranten en tentenkampen. Het Brussels Gewest heeft echter radicale plannen met het park. Langs de Willebroekkaai wil het Gewest over een lengte van 700 meter opnieuw de Zenne aan de oppervlakte halen. Daarbij hoort dan ook een nieuwe groene ruimte. Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd door het kabinet van Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo).

Het Brussels Gewest en de Stad Brussel werken normaal gezien samen aan het project en leggen ook de benodigde 21 miljoen euro op tafel. De gesprekken tussen stad en gewest lopen momenteel nog, maar op het kabinet-Maron hoopt men op een snel akkoord.

In ieder geval wil het Gewest binnenkort een internationale projectoproep lanceren. Een jury zal vijf kandidaten uitkiezen. Tegen april volgend jaar moet er meer geweten zijn over de winnaar.

Kinderboerderij

Het project houdt ook een versmalling van de Simon Bolivarlaan in. Die is zeer breed en trekt vandaag relatief weinig autoverkeer. De Zenne zal daar onder een brug over de laan stromen. Het hele project maakt deel uit van een bredere groene as, die van Sainctelette over de Rederijbrug langs Thurn & Taxis zal lopen.

Een obstakel voor de plannen is de kinderboerderij in het Maximiliaanpark. Die zou in de plannen moeten verhuizen naar een ander deel van het park langs de Bolivarlaan. Bij de boerderij is men echter nog niet op de hoogte. “Elke keer als we hier iemand over contacteren, krijgen we te horen dat we ons geen zorgen hoeven te maken”, zegt Yves Wauters van de kinderboerderij. “Als we al moeten verhuizen, weten wij nog van niets. We kampen ook met plaatstekort voor onze dieren. Ik hoop dat ze rekening houden met ons want wij hebben hier een uniek project. Een kinderboerderij in het centrum van een stad, dat vind je nergens anders in Europa.”