Nieuw leven in postsorteercentrum naast Zuidstation: danslessen, yoga en een bar voor de pendelaar JCV

22 november 2019

16u27 1 Brussel Een nieuw project moet voor het eerst in meer dan twintig jaar opnieuw leven brengen in het oude postsorteercentrum naast het Zuidstation. Allerlei verenigingen krijgen er een tijdelijk onderdak: van vrachtfietsen tot een danscompagnie. “Wie met de trein komt, kan even een yogales volgen voor hij naar het werk trekt.”

De benedenverdieping van het postsorteercentrum langs de Fonsnylaan was tot voor kort een verzameling van gesloten ijzeren poorten. Vrijdagavond worden die echter opnieuw geopend. In het postsorteercentrum komt namelijk een hele hoop organisaties te zitten, elk met hun eigen activiteiten.

Vrijdagmiddag waren vrijwilligers nog volop bezig met het inrichten van de verschillende ruimtes. “We willen hier zo veel mogelijk verenigingen samen brengen”, zegt Alan Becharef van de vzw Communa, die de uitvoering van het project in handen heeft. “Er komt een buurtcinema en een ruimte voor een dansvereniging. Je zal hier dans- en yogalessen kunnen volgen. Ideaal als je ’s morgens een tussenstop wil maken voor je naar het werk vertrekt. Je zal hier ook performances kunnen zien en natuurlijk een glas kunnen drinken aan de bar. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen hun weg vinden naar hier. Van buurtbewoners over pendelaars, tot de minderbedeelden die rond het station wonen.”

Wijk

Naast de ruimtes voor kunst en cultuur, nemen enkele bekende organisaties hun intrek in het tijdelijke gebouw. “De Zinneke Parade heeft hier een ruimte waar ze aan hun volgende optocht werken”, zegt Becharef. “Daarnaast hebben de vrachtfietsen van Molenbike hier een standplaats van waaruit ze de wijk kunnen bedienen. Daarnaast is er ook een tijdelijke ruimte waar jonge ondernemers tijdelijk een concept kunnen uitproberen. De bedoeling is dat de ruimtes afwisselend bezet worden door verschillende organisaties.”

Het project krijgt ook de steun van de gemeente Sint-Gillis. “Dit project is een belangrijk symbool”, zegt Lionel Rubin van de gemeente. “Dit geeft aan welk richting we uit willen met de wijk. Die zal de komende tien jaar een ware transformatie ondergaan, denk maar aan de werf voor het nieuwe metrostation Grondwet.”

NMBS

Het Postsorteercentrum werd al in 1958 geopend voor de wereldtentoonstelling, maar is ondertussen al meer dan 20 jaar dicht. De leegstaande mastodont geldt als een van de grootste stadskankers van het Brussels Gewest. Eind 2017 besliste de NMBS echter om er haar toekomstig hoofdkwartier te vestigen.

De werken daarvoor moeten eind 2021 beginnen. Tot dan kan de tijdelijke bezetting duren. “In afwachting van het begin van die werf, willen we het gebouw toch al nuttig maken”, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. “Zo leveren we ook een bijdrage aan de buurt én aan de pendelaar. Ook als ons gebouw in 2024 af is, willen we een band met de straat behouden. De benedenverdieping komt dan ook open te staan voor handelszaken.”