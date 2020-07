Nieuw groen woonproject voor Reyerswijk JCV

14 juli 2020

11u51 0 Brussel Tegen 2023 moet langs de Reyerslaan een nieuw woonproject met 28 duurzame appartementen verrijzen. Het project komt er in een laan en wijk die de komende jaren voor grote veranderingen staan.

De afgelopen 15 jaar is de bevolking in Schaarbeek al met meer dan 20% gegroeid en die toename zal zich de komende jaren nog Doorzetten. De Reyerswijk staat de komende jaren voor grote veranderingen, met de heraanleg van de gelijknamige laan tot een stadsboulevard en de herontwikkeling van de site van de VRT.

Een vroege nieuwkomer is het project ‘Auguste’ op de Reyerslaan zelf. Drie herenhuizen zullen er plaats maken voor in totaal 26 nieuwbouwappartementen met één, twee of drie slaapkamers en 2 penthouses met drie slaapkamers. Het hele project neemt 3.000 vierkante meter in. 400 daarvan zijn voorzien voor een gezamenlijke stadstuin.

De eerste werken starten begin volgend jaar. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de eerste bewoners er vanaf het voorjaar van 2023 intrekken.