Nieuw groen woonproject in de Reyerswijk JMBB

15 juli 2020

16u39 0 Brussel De Reyerswijk heeft er binnenkort zesentwintig nieuwbouwappartementen en twee penthouses bij. Projectontwikkelaar Ciril zal instaan voor de bouw van het complex, dat de naam ‘Auguste’ meekrijgt.

Na Brussel telt Schaarbeek de meeste inwoners in het Brussels Gewest. De komende jaren zal het bevolkingsaantal in de gemeente zelfs stijgen tot ruim 141.000. Er is dus nood aan nieuwe woonprojecten.

‘Auguste’ mikt op duurzame en kwaliteitsvolle huisvesting in de Reyerswijk, die bovendien een van de tien prioritaire ontwikkelingspolen in het gewest is. Er zullen een-, twee-, of drieslaapkamerappartementen beschikbaar zijn en alle bewoners zullen elkaar kunnen ontmoeten in een gezamenlijke stadstuin van zo'n 400 vierkante meter. De eigenaars van de drie gelijkvloerse woningen zullen daarbovenop beroep kunnen doen op een eigen privétuintje.

De opbouwwerken gaan volgend jaar van start. De eerste bewoners van het nieuwe appartementscomplex aan de Auguste Reyerslaan 34-38 mogen we in het voorjaar van 2023 verwachten.