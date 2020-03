Nieuw gebouw gevonden voor opvangcentrum vrouwelijke migranten JCV

08 maart 2020

09u42 0 Brussel Het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen BXL Refugees laat zaterdag weten dat het in Etterbeek een gebouw gevonden heeft voor zijn ‘Sister’s House’. Dat is een opvangplaats voor dakloze vrouwelijke migranten.

BXL Refugees lanceerde in februari een dringende oproep aan burgers en privé-eigenaars om een gebouw te vinden voor het Sister’s House. Eind februari liep de tijdelijke gebruiksovereenkomst voor het gebouw dat werd gebruikt voor de opvang immers af. Ondertussen is er een nieuw gebouw gevonden. Het ligt vlakbij het huidige gebouw, en zal vanaf ten laatste 30 maart plaats kunnen bieden aan 40 tot 60 vrouwen. Dat is een pak meer dan de 26 plaatsen die er momenteel zijn.

Beloftes

Het burgerplatform is opgelucht dat het vrouwelijke migranten op doortocht kan blijven opvangen, maar roept de Brusselse regering wel op om de beloftes die ze maakte in haar beleidsverklaring na te komen. Daarin werd gezegd dat er snel een opvangplaats zou komen voor vrouwelijke migranten die alleen of in het gezelschap van een minderjarige zijn.

Sinds de opening heeft het Sister’s House aan meer dan 450 dakloze vrouwen onderdak geboden. In Brussel komt het totaal hiermee op 12 200 overnachtingen.