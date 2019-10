Nieuw fietspad en slimme verlichting voor Vandenpeereboomstraat JCV

25 oktober 2019

16u30 0 Brussel De Alphonse Vandenpeereboomstraat in Sint-Jans-Molenbeek krijgt een nieuw afgescheiden fiets- en wandelpad. Nieuwe straatverlichting moet ook het sluikstortprobleem in de straat helpen aanpakken.

De vergunning voor de heraanleg van de Vandepeerenboomstraat is rond, zo laat Molenbeeks schepen van Openbare Werken Jef Van Damme (SP.A) weten. Nu is de straat erg populair bij sluikstorters. Ze ligt vlak langs de bedding van de metro en heeft dus een open kant. Daar is ook geen straatverlichting.

“Deze problemen proberen we aan te pakken door slimme straatverlichting te installeren onder de bomen”, zo laat Van Damme weten. “De lichten springen automatisch aan als er iemand voorbij komt. Dit kan een afschrikkend effect hebben op mensen met slechte bedoelingen. Bovendien zal het pad meer gebruikt worden waardoor er automatisch meer sociale controle is.”

Daarnaast komt er langs de zijde van de metro een nieuw wandel- en fietspad. Er komen ook extra oversteekplaatsen en verkeersdrempels om de veiligheid te verbeteren.

De plannen voor de heraanleg zijn officieel goedgekeurd. De werken starten begin 2020 en zullen ongeveer zes maanden duren.