Nieuw fiets- en wandelpad van een kilometer lang in Molenbeek JCV

15 juli 2020

13u52 0 Brussel De Alphonse Vandenpeereboomstraat in Sint-Jans-Molenbeek heeft voortaan een 1 kilometer lang fiets- en wandelpad en staat in het teken van zachte mobiliteit. De heraanleg moet ook het sluikstorten in de straat een halt toeroepen.

De Vandenpeereboomstraat ligt vlak naast de metrolijn in Molenbeek.De belangrijke verkeersas werd helemaal opgeschoond en staat nu in het teken van de zachte mobiliteit. Dat betekent onder meer dat er op de straat nu een fietspad van een kilometer lang ligt. Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen), Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) en haar schepen van Openbare Werken Jef Van Damme (sp.a) mochten het nieuwe fiets- en wandelpad woensdag inrijden.

Het project in de Vandenpeereboomstraat focust zich op meerdere problemen die aangepakt moesten worden op de belangrijke verkeersas tussen de Gentsesteenweg en de Ninoofsesteenweg aan het Weststation. Dankzij het nieuwe fiets- en wandelpad, de tien geïnstalleerde verkeersdrempels en de nieuwe oversteekplaatsen is het nu een verkeersveilige zone geworden voor voetgangers en fietsers.

Tegelijkertijd werd ook de netheid aangepakt, want er heerste een plaag van sluikstorten. In het najaar wordt het project helemaal afgerond met de installatie van een intelligent verlichtingssysteem langs het pad. “Ik was een van de fietsers die hier wel eens langs kwam, maar dan wel alleen, want met mijn kinderen durfde ik dat nog niet. Vanaf nu zal ik dat wel kunnen doen”, getuigt minister Van den Brandt.

De herbestemming van de Alphonse Vandenpeereboomstraat maakt deel uit van het Duurzaam Wijkcontract ‘Rondom Westpark’ en werd al in de vorige legislatuur onder de toenmalige minister Pascal Smet (one.brussels-sp.a) opgestart. In het fiets- en wandelpad investeerden het Brussels gewest en de gemeente Molenbeek samen 900.000 euro.

“Deze weg was lange tijd een zwart punt en we hopen dat dit nu verandert”, besluit burgemeester Moureaux.