Nieuw collectief wil veiliger verkeer in Molenbeek: “Vooral Gentsesteenweg is probleem” JCV

16 augustus 2019

18u46 0 Brussel Wat is de meest onveilige plaats op de weg in Sint-Jans-Molernbeek? Met deze oproep zette het nieuwe collectief 1080/0 haar oproep voor een veiliger Molenbeek in de verf. “Ook wij worden ’s nachts wakker van racende wagens.”

“Wandel, fiets, step of rijd je wel eens in Molenbeek? Deel dan nu jouw top-drie van gevaarlijkste plekken van Molenbeek”. Met deze oproep geeft het nieuwe collectief 1080/0 de aftrap voor hun eerste actie. Naar het voorbeeld van hun bekendere collega’s van 1030/0 uit Schaarbeek ijveren zij voor een veiliger verkeer in Sint-Jans-Molenbeek. “Het is vooral ludiek bedoeld”, zegt Katerina Daem van het collectief. “We hadden zelf al een lijst opgesteld met de gevaarlijkste punten en de antwoorden op onze oproep stemmen daar grotendeels mee overeen.”

De Gentsesteenweg kwam als winnaar uit de bus. “De steenweg is heel lang en geeft dus op verschillende punten problemen”, zegt Daem. “Maar wat we merken is dat het gaat om een vrij smalle straat die ook als winkelstraat dient. Daar mogen dan nog eens de hele dag auto’s door rijden. Dat maakt het voor voetgangers en fietsers op de steenweg zeer gevaarlijk.”

Zelfmoordkruispunt

Als tweede kwam weinig verrassend het Sainctelette-kruispunt naar voor. “Een zelfmoordkruispunt”, zegt Daem daarover. “Niet alleen voor actieve weggebruikers, maar ook in de auto is het er heel gevaarlijk. Het feit dat het de bevoegdheid is van verschillende overheden, maakt dat verandering er heel moeilijk is.” Het kruispunt van de Ribaucourtstraat met de Leopold 2-laan vervolledigt de top-drie.

Wat we gaan doen, weten we nog niet precies, maar we willen onze boodschap op een duidelijk maar vredevolle manier duidelijk maken. Wij gaan voor positieve verandering. Het is ook niet zo dat we tegen de auto zijn. Wij vragen veiligheid voor alle weggebruikers Katerina Daem

De volgende stap voor het collectief is om een ludieke actie te organiseren op de Gentsesteenweg. “Wat we gaan doen, weten we nog niet precies”, zegt Daem. “Maar we willen onze boodschap op een duidelijk maar vredevolle manier duidelijk maken. Wij gaan voor positieve verandering. Het is ook niet zo dat we tegen de auto zijn. Wij vragen veiligheid voor alle weggebruikers.”

Dodelijk ongeval Jetselaan

1080/0 zag nog niet lang geleden het levenslicht, net als veel groepen die zich recent begonnen in te zetten voor verkeersveiligheid in Brussel. “De aanleiding was het dodelijk ongeval op de Jetselaan in Koekelberg”, zegt Daem. “Wij zijn toen met een paar mensen naar de herdenkingsactie gegaan en hebben besloten dat we bij ons in de gemeente ook de handen in elkaar moeten slaan. Verkeersveiligheid is immers ook in Molenbeek een groot probleem. Ik woon zelf op de Vanderstraetenstraat, naast het Hertogin van Brabantplein en wij worden ook soms ’s nachts wakker van auto’s die hier door de straten scheuren. Dat is een groot probleem in alle Brusselse gemeentes.”

Voorlopig staat 1080/0 nog in de kinderschoenen. “Maar we spiegelen ons aan onze collega’s van 1030/0 uit Schaarbeek”, zegt Daem. “We hopen dat we net als hen op termijn kunnen groeien en iets kunnen veranderen in onze gemeente.”