Nieuw ‘Brussels Health Safety Label’ moet toeristen meer vertrouwen geven Wouter Hertogs

04 juli 2020

19u18 0 Brussel Visit.brussels en het Brussels Gewest gaan een nieuw ‘Brussels Health Safety Label’ creëren. Hiermee willen ze toeristen duidelijk maken dat ze met een gerust hart de stad kunnen verkennen. Dat meldt Bruzz.

Het toerisme in Brussel is een van de sectoren die het zwaarst getroffen werd door de coronacrisis. “Daarom ondersteunen we deze sector met maatregelen om van Brussel opnieuw een bruisende stad te maken,” aldus Sven Gatz (Open Vld), minister van Financiën en Begroting, bevoegd voor de promotie van Brussel. “Met de toekenning van een gezondheidslabel, dat zekerheid geeft over de kwaliteit en de veiligheid van onze toeristische infrastructuur, creëerden we een slim middel om iedereen zorgeloos te laten genieten van de plaatsen die zo bepalend zijn voor onze stad.”

Gratis aan te vragen

Het label kwam er in samenwerking met de verschillende federaties en partners van de toeristische sector en zal worden bijgestuurd volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Men kan het label gratis aanvragen via de website van visit.brussels. Vervolgens zullen de gecertificeerde attracties of zaken onderworpen worden aan willekeurige controles om te verzekeren dat de juiste veiligheidsregels nog steeds worden gerespecteerd.