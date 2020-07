Netheidswerkers staken na agressie in Molenbeek SRB

27 juli 2020

18u05 0 Brussel Vijftig medewerkers van de Molenbeekse netheidsdienst hebben vandaag gestaakt om te protesteren tegen agressie tegen een collega. De werknemers zeggen dat ze de laatste weken vaker slachtoffer zijn geworden van agressie.

“Een collega kreeg vrijdag een vuistslag in zijn gezicht van een inwoner die ontevreden was over de afvalophaling terwijl hij de vuilnisbak leegmaakte", zegt Alain Happaerts van de vakbond ACV Openbare Diensten. “Het is al het derde of vierde geval van agressie.”

De arbeiders hebben bovendien steeds meer werk, zegt de vakbond. Het sluikstorten neemt alsmaar toe. Uit protest tegen de werkomstandigheden legde een vijftigtal medewerkers vandaag het werk neer.

De bevoegde schepen, Gloria Garcia Fernandez, heeft de arbeiders vandaag alvast laten weten dat de feiten van agressie ernstig worden genomen. “De gemeente zal klacht indienen en zich burgerlijke partij stellen. Daarnaast zal de gemeente contact opnemen met het slachtoffer", aldus Happaerts.

Midden augustus volgt een nieuwe vergadering om andere eisen van de arbeiders te bespreken zoals meer personeel en adequaat werkmateriaal. De stakers zouden het werk dinsdag weer hervatten.