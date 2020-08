Netheidsdienst vergeet 224 Schaarbeekse vuilniszakken: gemeente eist 20.000 euro SRB

25 augustus 2020

18u08 0 Brussel De netheidsdienst vergat 1,7 ton afval op te halen in Schaarbeek. De ophalers sloegen de Vandeweyerstraat al drie keer over. De gemeente stelt het verantwoordelijke agentschap Net Brussel in gebreke.

Toen de Vandeweyerstraat op 22 augustus voor de derde keer geen afvalwagen zag langskomen, hebben arbeiders van de gemeente Schaarbeek het zelf maar gedaan: 224 zakken afval opgehaald. Goed voor 1,7 ton vuilnis. De gemeente is niet blij: die extra ploeg uitsturen kostte 20.000 euro.

Dat geld wil de gemeente volgens La Capital recupereren van Net Brussel. Het agentschap is in gebreke gesteld. Desnoods vecht Schaarbeek het geschil voor de rechter uit. Het netheidsagentschap zegt dat de ophaling op de gemiste dagen helemaal niet voorzien was. Er waren werkzaamheden bezig in de straat waardoor hun vrachtwagen niet kon langsrijden. De bewoners hebben daarover een flyer in de bus gekregen.

“De gemeentelijke vrachtwagen is nochtans zonder probleem gepasseerd”, reageert de gemeente in La Capital. “Zelfs op het ophaalpunt dat op de flyer stond is geen afval opgehaald.”