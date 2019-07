Net voor het Tourweekend opent Burger King een nieuw filiaal op de Anspachlaan SZM

04 juli 2019

12u46 0 Brussel De laatste werken aan de nieuwe Burger King op de Anspachlaan zijn nog volop bezig. De deadline voor de opening is namelijk vrijdag, net voor het weekend van de Tour de France en dat is geen toeval.

Fastfoodketen Burger King opent een derde restaurant in Brussel. Na een filiaal in Oudergem en op de Elsensesteenweg, komt er nu een derde restaurant in het stadscentrum. De nieuwe Burger King vervangt hier het Mexicaanse fastfoodrestaurant Chi Chi’s .

Vrijdag opent de fastfoodketen officieel de deuren en de timing is geen toeval. Brussel verwacht 1 miljoen bezoekers voor de Tour. “We hebben inderdaad rekening gehouden met de start van de Tour”, zegt Annelies Vantvelt, personal assistent van Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium. “Het is ook een gelukkig toeval dat donderdagavond de VIP-opening is en dat de ploegvoorstelling net voor de Burger King passeert.”

De Burger King aan de Anspachlaan is drie verdiepingen met de kelder erbij en de renovatiewerken duurden in totaal 10 weken. De vestiging met een oppervlakte van 820 vierkante meter heeft 230 zitplaatsen. Er werden ook 80 mensen aangeworven.