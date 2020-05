Net van MIVB rijdt weer normaal, ook maandag geen acties meer verwacht Jelle Couder

17 mei 2020

13u24 0 Brussel Het volledige net van de MIVB functioneerde zondag weer op volle kracht. Ook voor maandag worden er geen problemen voorzien. Afgelopen week was er nog zware hinder door acties van het personeel.

Het waren vooral de buschauffeurs van de MIVB die de afgelopen week actie voerden. Zij deden dat omdat volgens hen onvoldoende beschermingsmaatregelen werden genomen tegen het coronavirus. De actie gingen uit van de chauffeurs en niet van de vakbonden. De chauffeurs stoorden zich vooral aan de manier waarop de shiftwissels geregeld worden.

Vorige donderdag kondigden directie en vakbonden nog een akkoord aan dat dan weer meteen door sommige chauffeurs verworpen werd. De situatie leek in een patstelling uit te monden. Deze zondag heeft het MIVB-net echter geen last meer van acties en rijdt het net zoals normaal uit. Bij de protesterende chauffeurs is te horen dat dat ook maandag het geval zal zijn, ook al blijft er overleg met de directie lopen volgens de chauffeurs.