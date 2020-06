Net Brussel zal oude groene zakken voortaan laten staan JCV

03 juni 2020

10u32 0 Brussel Vanaf komende maandag worden niet-reglementaire zakken voor tuinafval niet meer opgehaald door Net Brussel. Veel Brusselaars gebruiken namelijk nog het oude plastic model en dat brengt de afvalverwerking in gevaar.

Al sinds begin 2018 is er een nieuw soort groene zak in Brussel. Die is bio-afbreekbaar, in tegenstelling tot het vorige plastic model. Toch zien de ophaalploegen nog steeds veel oude zakken en niet-reglementaire zakken opduiken. Dat brengt problemen met zich mee omdat die niet verwerkt kunnen worden bij Brussel-Compost, het gewestelijk centrum voor verwerking van tuinafval. “Vandaag brengt de grote hoeveelheid niet-bioafbreekbare groene zakken aangeboden aan de ophaling onze milieuvergunning en dus de recyclage van het tuinafval van de Brusselaars in gevaar”, zo laat Net Brussel weten.

Daarom zullen vanaf maandag 8 juni alleen nog reglementaire zakken opgehaald worden. Zakken die niet in orde zijn, blijven gewoon staan.