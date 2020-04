Net Brussel begint opnieuw met ophaling van blauwe en gele zakken JCV

11 april 2020

11u36 0 Brussel Vanaf maandag zal Net Brussel opnieuw gele en blauwe zakken ophalen. De omhaling was door de coronacrisis al een tijd verstoord. Door personeelstekorten moet Net Brussel snoeien in de rondes.

De ophaling van de zakken voor pmd en papier en karton was al sinds 24 maart verstoord. Vorige week werden er zelfs helemaal geen blauwe en gele zakken opgepikt. “Door een reorganisatie van de rondes, zijn we nu in staat om het merendeel van de blauwe en de gele zakken opnieuw op te halen”, zo laat Net Brussel weten. “Een deel van de ophalingen zal in de namiddag gebeuren om het werk tussen de ploegen beter te verdelen.”

Het vakbondsfront bij Net Brussel diende vorige week ook een stakingsaanzegging in. De vakbonden maken zich zorgen om het gebrek aan veiligheidsmaatregelen aan en een stijging van de werkdruk door de coronacrisis. Ze beschuldigden de directie ervan het personeelsgebrek door de gezondheidscrisis te negeren.

